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Balıkesir'de Zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Zeytinlikte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü, 15 kovan arının telef olduğu yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:32
Balıkesir'de Zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Kazdağları eteklerinde bulunan Edremit ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte bugün saat 14.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 arasöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda orman ve itfaiye işçisinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, 15 kovan arı da telef oldu.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla bağlantısı olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:32
  1. Balıkesir
  2. yangın

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