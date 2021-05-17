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Balıkesir'de yangın!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:09:00 -
Balıkesir'de yangın!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın esnasında evden çıkamayan Fatma Ölmez'in duman nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölmez'in cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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