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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:55:32 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 6,50 gram metamfetamin, 6,24 gram esrar ve 454 sentetik hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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