  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:23:59 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 4 operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 66,69 gram metamfetamin, 93,92 gram esrar, 0,35 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bir tabanca, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 645 lira ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı
Dünya

Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

İran, ABD'nin uçak gemisini vurmak için nişan aldı. ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafın..
Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!
Gündem

Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Russia Today (RT) kanalı Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi ilginç bir video yayınladı. Kanal ABD Başkanı Donald Trump..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı