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Balıkesir'de uçak düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilaçlama yapan uçak motor arızası nedeniyle düştü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

09 Ekim 2018 Salı 10:47
Balıkesir'de uçak düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası sonrası zeytinlik araziye düştü. Önce elektrik tellerine takılıp daha sonra düşen uçağın pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp ardından da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:47
  1. Balıkesir
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