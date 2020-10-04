Balıkesir'de üç trafik kazasında 9 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç ayrı trafik kazasında yaralanan toplam 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda, 06 PYM 72 plakalı otomobilin aniden durması üzerine arkasından gelen araçlar birbirine çarptı. 7 aracın çarpıştığı zincirleme kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Kazayı görünce fren yapan başka bir araca da arkasındaki araç çarptı. Bu kazada da 2 kişi yaralandı.

Toplam 9 aracın karıştığı kazalarda yaralanan 7 sürücü, sağlık ekiplerince Edremit ve Burhaniye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazalar yüzünden tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ile normale döndü.

- Kavşaktaki kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Altınoluk Mahallesi Özdemir Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise 10 L 7488 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken 10 BDZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri devrilirken hafif yaralanan araç sürücüleri de olay yerine gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.