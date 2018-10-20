AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı, ölü ve yaralı var

Manyas ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı, ölü ve yaralı var

Kızıksa Mahallesi Okul Caddesi üzerinde ikamet eden 82 yaşındaki Fadire Öner ile eşi 84 yaşındaki Necati Öner sabah namazını kılmak için uyandıkları esnada tüpten sızan gaz elektrik lambasının açılmasıyla patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşular Manyas İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını etrafa sirayet etmeden kontrol altına aldı. Fadire Öner'in yangından korunmak için kendini evin banyosuna kitlediği ve burada duman zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerleri yanan Necati Öner ise Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
  1. Kocaeli
  2. Bursa
  3. patlama
  4. Balıkesir
  5. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün değil!
    1. Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün..
    2. Prens Selman'ı amcası yerden yere vurdu
    3. Pamuk deposunun çöken duvarı altında..
    4. İsrail, Filistin bayraklı tişört giyen..
    5. Eklem kireçlenmeleri için..
    6. Psikolojik sorunları vardı, parkta..
    7. Ay'dan gelen göktaşı, açık arttırmayla..
    8. İtiraf gibi açıklama! Cemal Kaşıkçı..
    9. Eklem kireçlenmeleri için..
    10. Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti
    11. Kayseri'de traktör kazası! Sürücü feci..
    12. Soğuk havanın faydalarını biliyor..
    13. Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme..
    14. Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı,..
    15. Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuran..
    16. Kağıthane’de trafikte inanılmaz olay
    17. Manisa'da kaçak içki operasyonu! 7..
    18. Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' açıklaması!
    19. Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası:..
    20. Kış hastalıkları için bitki çayları
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?