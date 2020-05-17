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Balıkesir'de sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:05:03 -
Balıkesir'de sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve H.G'nin sosyal paylaşım sitesinde kendilerine ait hesaplardan terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Haklarında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, Ayvalık'taki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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