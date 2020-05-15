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Aktüel

Balıkesir'de sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 00:27:25 -
Balıkesir'de sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Edremit ilçesinde kaçak ve bandrolsüz alkol ticareti yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki imalatında kullanıldığı belirlenen 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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