Balıkesir'de sahte altınla kuyumcudan dolandırıcılık güvenlik kamerasınca kaydedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altınla dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadıköy Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki 22 ayar zincirin yerine cumhuriyet altını almak istediğini söyledi.

Kuyumcu Volkan Yıldırım, 17 bin 300 lira değerindeki 5 cumhuriyet ile 1 yarım altın verdiği kişinin dükkandan çıkmasının ardından zinciri atölyeye götürdü. Ustalıkla altına benzetilidi belirlenen zincir kesilince sahte olduğu anlaşıldı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zinciri alırken kontrol etmesine rağmen sahte olduğunu anlayamadığını söyledi.

Şüphelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maskeli ve ayrıca gözlüklü olduğunu anlatan Volkan Yıldırım, bundan dolayı eşkalini tam olarak bilemediğini anlattı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin dükkana geldiği ve telefonla birisiyle konuştuğu, kuyumcunun tarttığı altınları alıp kendi zincirini verdiği ve para üstünü de alarak dükkandan uzaklaştığı görülüyor.

Bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına da kuyumcudan çıkan zanlının koşarak uzaklaştığı yansıdı.