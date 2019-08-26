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Balıkesir’de radarla hız denetimleri sürüyor

Balıkesir’de trafik ekipleri hız yapan sürücülere karşı radarla denetim yaptı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
Balıkesir’de radarla hız denetimleri sürüyor

Balıkesir’de trafik ekipleri hız yapan sürücülere karşı radarla denetim yaptı. Trafik ekipleri 618 araç sürücüsüne 183 bin 875 lira ceza yazdı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla ’Özel Denetim-51 Radarla Hız Denetimi’ yapıldı. Yapılan radarla hız denetiminde 618 araç kontrol edilirken, hız ihlali yapan sürücülere 183 bin 875 TL ceza yazıldı. 5 araç ise trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
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