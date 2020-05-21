  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:29:34 -
Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı


Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda şüpheli şahıslara ait araçta arama yaptı. Polis ekipleri tarafından 4 şüphelinin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 53 adet uyuşturucu hap, 25.13 gram esrar maddesi, 6.57 gram bonzai maddesi ile 0.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı