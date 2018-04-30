Balıkesir'de polis, yasadışı geçişlere karşı vatandaşları uyardı

Kaçak göçmenler, ülkelerindeki savaş başta olmak üzere açlık ve sefaletten kaçarak, daha iyi bir yaşam umudu için yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriyor. Umuda yolculuklarını plastik botlarla sürdüren binlerce göçmen, Ege Denizi'nde hayatını kaybediyor. Göçmenlerin bir hayali de, Yunanistan’ın Midilli Adası’na oradan da Avrupa’ya gitmek.

Balıkesir Gömeç Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmen geçişleriyle mücadele için harekete geçti. İlçe genelindeki kahvehane, cadde ve sokaklarda vatandaşlara göçmen kaçakçılığı konusunda broşür dağıtan ekipler, halkı uyardı.

Sığınmacı ve göçmenlerin Ege Denizi'ni geçerken bindikleri şişme botlarla tehlikeli bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden ekipler, içinde çocukların da olduğu birçok göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini hatırlattı. Ekipler, göçmenlerin umuda yolculuğunu fırsata çevirmek isteyen insan tacirlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok örgüt mensubunun Avrupa'ya kaçmak için fırsat kolladığı konusunda da vatandaşları uyaran ekipler, "Kanundan kaçanların bu tür yasa dışı geçişlerle güvenlik güçlerinin elinden kaçmaması için halkımızın da duyarlı olması ve emniyet güçlerine yardımcı olmaları vatandaşlık görevidir. Bu konuda vatandaşlarımız son derece dikkatli ve hassas davranmaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA, TRT Haber