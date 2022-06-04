Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

AFAD saat 01.13'te Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.98 km olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi saat 01.21'de 3.1 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini, merkez üssünün ise Halkapınar olduğunu açıkladı.

Art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Çaypınar'da saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

Başkan Yılmazdan açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yılmaz, "Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'ta vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi.