Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler!
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 ve 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.13'te merkez üssü Karesi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10.98 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD, 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.