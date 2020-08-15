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Aktüel

Balıkesir'de ormanlık alanda ateş yakılmasına kısıtlama getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:17:08 -
Balıkesir'de ormanlık alanda ateş yakılmasına kısıtlama getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği ormanlık alanlar ile civarında ateş yakılmasına kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

İl genelinde, ruhsatlı işletmeler haricindeki tüm sahipli bağ, bahçe, zeytinlik gibi yerlerde, ateş yakılması 15 Eylül'e kadar yasaklandı. Söz konusu tarihe kadar giriş çıkış olmayacak ormanlık alanlarda, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı kamp da yapılamayacak.

Öte yandan kent genelindeki tabiat parkı ve mesire alanlarında, 31 Ekim'e kadar 20.00 ile 09.00 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi.

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