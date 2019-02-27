Balıkesir’de orman yönetim konseyi toplandı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Orman Yönetim Konseyi (OYK) toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Orman Yönetim Konseyi (OYK) toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı başkanlığında düzenlenen OYK toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. OYK dünya ormanlarının sosyal açıdan faydalı, çevreye ekonomik açıdan uygun, yönetime teşvik etmek amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen, bir çok paydaşla bağımsız bir organizasyon olarak tanımlandı. Toplantıda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce sertifikalı orman yönetimine geçmek için çalışmalara başladı. 2019 yılında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde OYK standartlarının yerine getirilerek dünyaca kabul görmüş OYK belgesinin alınması hedeflenerek çalışmalar başlatıldı.

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