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Gündem Balıkesir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Balıkesir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:39:00 -
Balıkesir'de operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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