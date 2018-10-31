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Balıkesir’de motosiklet çetesi çökertildi

Polis Susurluk’ta yaptığı operasyonu ile motosiklet çetesini çökertti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:20
Balıkesir’de motosiklet çetesi çökertildi

Susurluk ilçesinde son aylarda çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine polisin yaptığı kamera kayıtlarından tespit ettiği 8 şüpheli Susurluk, Mustafakemalpaşa ve Bursa illerinde yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlar motosikletleri düz kontak yaparak çaldıklarını itiraf ettiler.

Polis ekipleri hırsızlık şüphelileri tarafından çalınan 10 motosikleti ele geçirerek, sahiplerine iade etti. Bursa’da yakalanan 4 şüphelinin adli işlemleri Bursa’da devam ediyor. Mustafakemalpaşa’da yakalanarak Susurluk’a getirilen B. Z., A. Ç., F. B., A. E. isimli 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Susurluk Adliyesine sevk edildi.

Adli makamlarca bu şüphelilerden 3‘ü mahkemece tutuklanarak, Kepsut cezaevine teslim edildi, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:20
  1. Bursa
  2. BALIKESİR
  3. SUSURLUK
  4. MOTOSİKLET
  5. ÇETE

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