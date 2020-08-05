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Aktüel

Balıkesir'de minibüsle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 21:51:49 -
Balıkesir'de minibüsle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tunay Kuzu yönetimindeki 10 YJ 098 plakalı minibüs, Lale Adası Duba plajı mevkisinde, Hüseyin Engin Dengiyok idaresindeki 16 AD 453 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Asuman Zengin ve Şerife Soylar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asuman Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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