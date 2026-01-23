Balıkesir'de midibüs devrildi: 16 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.
İvrindi-Bergama kara yolunda seyreden Murat Mutlu idaresindeki 10 S 37038 plakalı işçi servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirilirken; "Kazada yaralanan 16 işçinin, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı" bildirildi.
İŞÇİ SERVİSİNDE CAN PAZARI: YARALILARIN DURUMU BELLİ OLDU
Feci kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumuna ilişkin sevindirici haber geldi.
Yapılan kontrollerde, devrilen araçtan çıkarılan 16 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kara yolunda ulaşımı aksatan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.