Balıkesir'de lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanan 34 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Altınova sahilinden denize açıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik botun motoru bir süre sonra arızalandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sığınmacılar, ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.