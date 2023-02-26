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Gündem Balıkesir'de korkutan deprem!
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 09:46:00 -
Balıkesir'de korkutan deprem!

Ayrıntılar birazdan...

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