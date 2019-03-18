Balıkesir’de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir’de 2018 yılı Mart ayına göre konut satışları yüzde 17.3 oranından azalış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 17.3 oranındaazalma göstererek bin 673konut satışı gerçekleşti. Balıkesir’ deki toplam konut satışları içinde ikinci el satışı yüzde 70.4 oran ile bin 178konut satılırken, yeni evlerin satış oranı yüzde 29.6 ile495konut satıldı.Balıkesir’de yine aynı tarih verilerine göre 187 adet ipotekli satış gerçekleşti.