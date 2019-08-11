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Balıkesir’de kendini kesen kasapların sayısı 401 oldu

Balıkesir il genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 401 kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 21:00
Balıkesir’de kendini kesen kasapların sayısı 401 oldu

Balıkesir il genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 401 kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Kurban Bayramında kendini yaralayan 42 kasap ile Kepsut ilçesi başı çekti.


Kurban Bayramlarının vaz geçilmezleri arasında yerine alan acemi kasaplar bu bayramda da acil servisleri doldurdu. Kurban kestiği sırada yaralanarak hastanelere ulaşan ve acil servislere kurban keserken yaralandığını başvuran hastaların sayısı il genelinde 401’e ulaştı. Kendini yaralayan kasapların sayısı il merkezinde Balıkesir Devlet Hastanesinde 68, Atatürk Şehir Hastanesine 23 oldu. İlçelere göre hastanelere kurban kesimi sonucu başvuranlar incelediğinde Bigadiç Devlet Hastanesine 41, Dursunbey Devlet Hastanesine 15, Erdek Devlet Hastanesine 3, Edremit Devlet Hastanesine 15, Havran Devlet Hastanesine 18, Manyas Devlet Hastanesine 2,Savaştepe Devlet Hastanesine 15, Sındırgı Devlet Hastanesine 24, Kepsut Devlet Hastanesine 42, Gömeç Devlet Hastanesine 7, Marmara Adalar Devlet Hastanesine 2, Balya Devlet Hastanesine 5 hasta başvurdu. Gönen Devlet Hastanesi ise günü acemi kasapsız atlattı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 21:00
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