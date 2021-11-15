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Aktüel Balıkesir'de kaza! 5 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de kaza! 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 00:35:00 -
Balıkesir'de kaza! 5 kişi yaralandı

Balıkesir-Burhaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit ile Burhaniye ilçeleri arasındaki sahil yolunun Bahçelievler Mahallesi Orjan Köprüsü'nde Murat Kartal'ın kullandığı 11 DH 683 plakalı otomobil ile kazadan sonra sürücüsü olay yerinden kaçan 48 D 3334 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazda sürücü Kartal ile otomobilde bulunan eşi Semra Sevil, çocukları Zeynep Rana, Cansu Eda ve Mehmet Salih yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis ekipleri, kaza sonrasında kaçan 48 D 3334 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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