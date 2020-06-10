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Aktüel

Balıkesir’de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:05:46 -
Balıkesir’de jandarma aranan 82 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi ele geçirdi. Jandarma ekipleri 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan M.H.yi yakalayarak, cezaevine teslim etti.


Balıkesir Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 34 bin 14 kişi sorgularken, Altıeylül ilçesinde 5, Ayvalık ilçesinde 5, Balya’da 3, Bandırma’da 3, Bigadiç’te 4 Burhaniye’de 2 , Edremit’te 27, Erdek’te 3, Gömeç’te 1, Gönen’de 2, İvrindi 8, Karesi’de 10, Kepsut’ta 4, Marmara Adasında 1, Savaştepe’de 1 ve Susurluk ilçesinde 3 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 82 kişi yakalandı.


Jandarma ekipleri ayrıca, Altıeylül ilçesi Çiftlik mahallesinde "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Basit Yaralama" suçlarından 3 ayrı arama kaydından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahıs yapılan titiz çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesi Paşaköy mahallesinde yakalayarak Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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