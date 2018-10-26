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Balıkesir'de jandarma 102 göçmeni faciadan kurtardı

Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 102 Afganistan uyruklu göçmen jandarmanın başarılı operasyonu sonrasında yakalandı.

26 Ekim 2018 Cuma 07:46
Balıkesir'de jandarma 102 göçmeni faciadan kurtardı

Akşam saatlerinde Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olarak bilinen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan Ortunç Koyu çevresinde rutin devriye görevi yaparken, ağaçlık alanın içerisinde gizlenmiş göçmenlerin bulunduğu tespit etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 102 göçmeni yakaladı.

Hiç açılmamış ambalajında bir şişme bot ile bu bota monte edilecek olan sıfır kilometre bir motorun da ele geçirildiği operasyonda, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı binasına getirilen göçmenlerin sorgulamasında, 2 organizatörün ise operasyon öncesinde jandarma ekiplerini görünce kaçtıkları belirlendi.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, sıkı bir araştırma ve takibin ardından göçmen grubu Ayvalık’a getiren 51 KJ 571 plakalı kamyonun Balıkesir’in Karesi ilçesi sınırları içerisinde olduğunu belirledi.

Yapılan koordineli operasyonun ardından, 102 Afgan göçmeni olumsuz hava koşullarına rağmen maksimum 30 kişi kapasiteli şişme bota 102 kişiyi bindirip, Ege Denizi’nde ölüme terk etmeye yeltenen Kenan Ç. ve Hamza Ç. adlı organizatörleri Balıkesir’in merkez ilçelerinden Karesi’de kıskıvrak yakalandı.
2 organizatörün Karesi’den Ayvalık’a gönderileceği öğrenilirken, yakalan 102 göçmene ise jandarma ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Yakalanan 2 organizatörün Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen emirle gözaltına alınması beklenirken, 102 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemlerinin yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 07:46
  1. Balıkesir
  2. jandarma
  3. göçmen
  4. mülteci

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