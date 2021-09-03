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Gündem Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı
Gündem

Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 18:21:00 -
Balıkesir'de inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri sahibi öldü, oğlu ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat malzemeleri satan dükkanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Dükkandaki kimyasal maddeler nedeniyle bir anda büyüyen yangın güçlükle söndürdü. Yüksek ısıya dayanamayan binanın önündeki bölümün çökmesi sonucu iş yeri sahibi Erhan ve oğlu Mehmet Halis Başbay içeride mahsur kaldı.

Baba ve oğul itfaiye ekiplerince bilinçleri kapalı halde dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Erhan Başbay hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Halis Başbay müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yangının iş yerinde N.A. tarafından yapılan kaynak sırasında meydana geldiği iddia edildi. N.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

 

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