Balıkesir'de hortum nedeniyle bina ve araçlarda hasar oluştu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.
İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.