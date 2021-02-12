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Gündem Balıkesir'de hortum nedeniyle bina ve araçlarda hasar oluştu
Gündem

Balıkesir'de hortum nedeniyle bina ve araçlarda hasar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 02:37:00 -
Balıkesir'de hortum nedeniyle bina ve araçlarda hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

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