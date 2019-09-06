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Balıkesir’de helikopter ambulans genç hasta için havalandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 27 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 20:21
Balıkesir’de helikopter ambulans genç hasta için havalandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 27 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi.


Atatürk Şehir Hastanesi,2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde (Kistik Fibrozis) akciğerleri ve sindirim sistemini etkileyen genetik bir hastalık şikayetiyle yatmakta olan 27 yaşındaki bir hasta solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu görüldü. Atatürk Şehir Hastanesi tarafından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması için, 112 Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu. 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Hacettepe Üniversitesi ile görüşmeler sağlanarak zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçildi. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından Helikopter Ambulans Balıkesir’e yönlendirilerek hasta helikopter ambulans Ankara’ya sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:21
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