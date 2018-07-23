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Balıkesir'de gurbetten gelen iki ailenin araçları kafa kafaya çarpıştı

Ayvalık ilçesinde yurt dışından tatile gelen iki ailenin araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:57
Balıkesir'de gurbetten gelen iki ailenin araçları kafa kafaya çarpıştı

Ayvalıkın Sarımsaklı yol çakışında bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yurt dışından kente tatile gelen iki ailenin araçları çarpıştı. Talip Gürel yönetimindeki SETG20 plakalı otomobil, Ayvalıkın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinden İzmir çıkışına ilerlediği sırada aynı istikamette giden Sibel Duman yönetimindeki GMBA 4747 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil ile refüje çıkan minibüs büyük hasar aldı. Yetkililerin hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirttiği kazada, Talip Gürel'in kullandığı araçtaki Semiha Yıldız ve Nuray Şengül yaralandı. 

İlçe Tuzla Jandarma Karakol ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin de müdahale ettiği kazada yaralanan vatandaşlar, Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.  

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:57
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