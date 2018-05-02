Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 jandarma astsubay gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 jandarmaastsubay gözaltına alındı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:15
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen jandarmaastsubay E.B. ve İ.K. ikamet adreslerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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