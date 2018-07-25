Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Açığa alınan astsubay tutuklandı
Balıkesir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve açığa alındığı belirtilen astsubay tutuklandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:18
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay S.S'nin bulunduğu yeri belirledi.
Zanlı, kentteki bir noterde işlem yaptırmak istediği sırada gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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