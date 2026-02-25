Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı.
Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu, kazanın nedeninin ise kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirleneceğini duyurdu.