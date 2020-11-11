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Aktüel Balıkesir'de ev yangını
Aktüel

Balıkesir'de ev yangını

Yedi katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında, üst kattaki vatandaşlar ve iki kedi ile bir muhabbet kuşu itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:22:08 -
Balıkesir'de ev yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Terziler Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında müdahale eden ekipler, yangından etkilenmesinde diye üst katlardaki vatandaşları, iki kedi ve bir muhabbet kuşunu dışarı çıkartarak, kurtardı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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