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Balıkesir'de düğün dönüşü kaza yaptılar! 16 kişi yaralandı

Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 08:23
Balıkesir'de düğün dönüşü kaza yaptılar! 16 kişi yaralandı

Bigadiç-Sındırgı çevre yolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

İsmail Ö. (58) yönetimindeki 10 Y 0731 plakalı otomobil ile düğünden dönen İsmail B. (37) yönetimindeki 10 FU 805 plakalı minibüs Bigadiç Sındırgı çevre yolu Bigadiç müftülüğü kavşağında çarpıştı. Çarpmanın ardından metrelerce sürüklenen minibüste bulunan yolculardan 16’sı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3’ü tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir Hastanesine sevk edilirken diğer yaralılar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:23
  1. Balıkesir
  2. kaza

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