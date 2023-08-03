Balıkesir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir-Edremit kara yolunun Köylüce mevkiinde Yaşar G.'nin (34) idaresindeki 10 AIA 234 plakalı beton mikseri bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Havran Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.