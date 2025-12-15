  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Balıkesir’de deprem sonrası seferberlik! Hasarlı binalar tek tek yıkılıyor
Yerel

Balıkesir’de deprem sonrası seferberlik! Hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir’de deprem sonrası seferberlik! Hasarlı binalar tek tek yıkılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Depremde ağır hasar gören binalar için başlatılan yıkım çalışmaları aralıksız sürerken, ilçe merkezinde tehlike arz eden yapılar kontrollü şekilde ortadan kaldırılıyor. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, bölgede yaraların sarılması adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 1 ile 6 kat arasındaki toplam 18 bina, geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Yıkımlar sırasında çevredeki vatandaşların güvenliği ön planda tutulurken, çalışmalar sorunsuz şekilde tamamlandı.

Öte yandan Sındırgı Belediyesi ekipleri de ilçenin önemli noktalarından biri olan Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz ettiği tespit edilen 4 metruk binayı yıktı. Yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek cadde yeniden güvenli hale getirildi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını, kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak yıkımların sürdüğünü ifade etti. Riskli yapıların planlama dahilinde yıkılmaya devam edeceğini belirten yetkililer, Sındırgı'nın daha güvenli bir geleceğe hazırlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Depremin izleri silinirken, ilçe sakinleri de bir yandan yeniden ayağa kalkmanın umudunu yaşıyor. 

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor
Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Gündem

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Hatay'da korkutan deprem
Hatay'da korkutan deprem

Gündem

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!
Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Yerel

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve Kamer Genç'in mezarı başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görün..
Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam"
Gündem

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde gazeteci Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması yaşandı. Aysever, yolsuzluk, rüşvet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23