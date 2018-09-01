Balıkesir'de cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altıeylül İlçesi Karaman Mahallesinde Balıkesir açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan arama kaydı bulunan İ.Ş isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlarca sorgusu yapılan İ.Ş tutuklanarak Balıkesir açık cezaevine yollandı.