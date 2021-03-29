Balıkesir'de bugün yüz yüze eğitim var mı? 29 Mart Pazartesi hangi illerde okul yok?

Balıkesir 1 Mart'ta açıklanan illerin risk haritasına göre, çok yüksek riskli iller arasında yer almakta. Son dönemde koronavirüs vaka sayılarında bir artış söz konusu. 28 Mart 2021 verilerine bakıldığında 29 bin 58 kişinin korona testi pozitif çıktı. Korona vakalarındaki artış bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yol açtı. Balıkesir’de bazı okullarda eğitime ara verildi. Peki, hangi okullarda yüz yüze eğitime ara verildi?

Balıkesir’de yüz yüze eğitim hangi okullarda yok?

Balıkesir'de artan vaka ve temaslı sayısı sebebiyle 13 okul 10 günlüğüne kapatıldı. 29 Mart Pazartesi itibaren 10 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilen okullar şöyle: Şehit Abdullah Tayyip İmam Hatip Ortaokulu, Mirciler Meslek Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Efendi İHOO, Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altıeylül Ortaokulu, Gönen Anadolu Lisesi, Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi, Kadir Köker Ortaokulu, Mehmet Ahmet Genç İlkokulu, Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulu.