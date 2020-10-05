Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.