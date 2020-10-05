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Aktüel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:24:59 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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