Balıkesir'de binmeye çalıştığı motosikletle sürüklenerek yaralandı

Balıkesir Bandırma Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Özbay, yürümekte zorlanan annesi Yordam Altunbulak'ı eve götürmek için motosikletine bindirmeye çalıştı. Bu sırada çalışır durumdaki motosiklet hareket etti.

Sürücü ve annesi, hareket eden motosiklet ile birlikte sürüklenmeye başladı. Taksi durağında park halindeki taksiye çarpan motosiklet, yolun diğer tarafına savruldu.

Motosikletle birlikte yola savrulan Altunbulak yaralanırken, oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında trafiğin yoğun olduğu caddeden araç geçmemesi olası faciayı önledi.

Yaralanan Yordam Altunbulak, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturna başlatıldı.