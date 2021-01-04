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Aktüel Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
Aktüel

Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:49:00 -
Balıkesir'de alacak nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, E.D. ile T.A. arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, alacak verecek hadisesinden tartışma çıktı. Tartışmada E.D silahla T.A'ya ateş etti.

Göğsünden ağır yaralanan T.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.D. bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

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