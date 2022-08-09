  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir'de 61 kişi gözaltına alınmıştı... Yeni gelişme!
Yerel

Balıkesir'de 61 kişi gözaltına alınmıştı... Yeni gelişme!

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 61 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 14:26:00 -
Balıkesir'de 61 kişi gözaltına alınmıştı... Yeni gelişme!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Sındırgı, Burhaniye ve Havran ilçelerinde istihbari çalışmalar sonucu 1-7 Ağustos'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1080 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 25 bin 95 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 46'sı ise haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23