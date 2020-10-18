  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı
Aktüel

Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 01:31:05 -
Balıkesir'de 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında alev alan otomobil yandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönüne giden C.A. idaresindeki 34 BYC 499 plakalı otomobil, Ömerköy mevkisinde A.Y. yönetimindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçlara çarpmamak için manevra yapan İ.B'nin kullandığı 55 DD 536 plakalı otomobil önce refüje, ardından da kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişiden 4'ü ayakta tedavi edildi, C.A. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar
Gündem

İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

Sisteme dahil etmek istediği 6 bin yeni ticari taksi için tüm kapıları zorlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, taksicileri ikna etmek için bir defa ..
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Erme..
Doktor Ender Saraç: Bu çay koronavirüse iyi geliyor
Sağlık

Doktor Ender Saraç: Bu çay koronavirüse iyi geliyor

Doktor Ender Saraç, koronavirüse karşı etkili olduğunu söylediği bir çayın tarifini ilk kez açıkladı.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay