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Balıkesir'de 46 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 21:42:36 -
Balıkesir'de 46 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 46 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı

Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen Afganistan uyruklu 46 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların Çıplak Adası açıklarında olduğunu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi.

Sığınmacılara, yiyecek, içecek ve tıbbi yardımların yapıldığı öğrenildi.


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