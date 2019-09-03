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Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

03 Eylül 2019 Salı 15:53
Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi sırasında Küçükköy Mahallesi sınırlarındaki Tek Ev mevkisinde bir grup göçmeni fark etti.

Ekipler Suriye, Somali, İran ve Filistin uyruklu 9'u çocuk, 11'i kadın 36 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen yabancı uyruklu R.Z. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:53
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir

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