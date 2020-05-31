  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir'de 20 metrelik çukurda define arayan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:57:49 -
Balıkesir'de 20 metrelik çukurda define arayan 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde define aramak amacıyla kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (56), M.D. (42) ve S.V'nin (53) Eskimanyas Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, bu kişileri yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 kırıcı delici, 3 jeneratör, kürek, 2 el arabası, metal başlıklı 9 arama çubuğu, 3 keser, 2 el testeresi, yakınlaştırma gözlüğü, gaz maskesi ve filtresi, 5 litre benzin, 15 metre halat, 4 ampul, kar maskesi, el feneri ve 55 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı