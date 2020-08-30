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Aktüel Balıkesir'de 16 yaşındaki genç "laf attığı" iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Aktüel

Balıkesir'de 16 yaşındaki genç "laf attığı" iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:10:29 -
Balıkesir'de 16 yaşındaki genç "laf attığı" iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir şüpheli, eşine laf attığını iddia ettiği 16 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kırsal Korucuoluk Mahallesi'nde yaşayan Ömer Yılmaz (30), eşine laf attığını öne sürdüğü Mutlu Gökdemir'i (16) bir süre takip ettikten sonra yanındaki av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden Gökdemir'in cesedi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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